Грабували елітні квартири: у Києві спіймали банду із Росії

Нелегально перетнули кордон та грабували українців. Поліція затримала двох росіян, які тероризували Київську область. Під час останнього розбою, зловмисники залізли в елітний котедж, зв'язали господиню та винесли чималу суму грошей. Як ловили банду та що їм загрожує — знає кореспондент "Сьогодні" Євген Назаренко.

Ранок у спальному районі столиці. Поліція штурмом бере одну з квартир, де знаходять двох підозрюваних у крадіжках в Київській області — громадян країни-агресорки. У середині серпня двоє росіян зухвало пограбували елітний котедж біля Києва. Залізли в будинок, зв'язали його власницю та викрали 100 тисяч доларів і прикраси. Котеджний комплекс добре охороняють, але підозрювані, оминувши всі пости, змогли вдертися з боку лісосмуги.

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Потрапили в Україну нелегально, поза пунктами пропуску на кордоні. Громадяни РФ орендували помешкання у спальному районі Києва та готувались до злочину. Сусідні ніколи не бачили підозрюваних.

Як з'ясувала поліція, зловмисники постійно змінювали помешкання, намагаючись замести сліди. Те, що поряд з ними живуть озброєні грабіжники, мешканці будинку дізнались вже під час штурму поліції.

У квартирі був чималий арсенал зброї — пістолети, набої, ножі. Поліцейські знайшли зловмисників по камерах спостереження.

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"Нами було встановлено, де безпосередньо ці люди проживають і яку автівку вони використовують. Ми побачили, що вони відвідують різні райони Київської області і мета їх була одна – скоювати майнові злочини", — каже начальник ГУНП в Київській області Андрій Нєбитов.

Грабіжники полювали лише на елітні помешкання. Поліція вже встановила, що вони причетні до пограбування в Козині. Підозрюваним обрали запобіжний захід – 60 діб арешту без права внесення застави. Якщо провину доведуть, їм загрожує до 13-ти років ув'язнення.

СБУ затримала організатора "референдуму" в Луганській області

Під час спецоперації співробітники Служби безпеки України (СБУ) затримали одного з організаторів незаконного "референдуму" 2014 року в Луганській області, який 7 років переховувався на території РФ.

Як повідомили в пресслужбі СБУ, чоловік очолював так звану "виборчу комісію" з проведення псевдореферендуму у Новопсковському районі Луганської області. Він контролював "підрахунок голосів" та відправлення заповнених "бюлетенів" до тимчасово окупованого Луганська.

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Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України.

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