Хотів екстриму. У Києві хлопець впав з будівельного крана – відео

Спроба хлопця розважитися на будівництві закінчилася лікарняним ліжком. Колаж "Сьогодні"

У Києві, де раніше чоловік під наркотиками впав на дах будинку, на вулиці Польовій хлопець заліз на будівельний кран. Однак коли намагався з нього злізти, впав. Зараз потерпілий у лікарні.

Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Київ зараз".

На записі видно, що спочатку екстремал висів на крані, тримаючись за руки. Після цього з іншого боку він почав спускатися, але не втримався і впав на землю. Хлопця госпіталізували.

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