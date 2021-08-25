Хотів екстриму. У Києві хлопець впав з будівельного крана – відео

Спроба хлопця розважитися на будівництві закінчилася лікарняним ліжком. Колаж "Сьогодні"
У Києві, де раніше чоловік під наркотиками впав на дах будинку, на вулиці Польовій хлопець заліз на будівельний кран. Однак коли намагався з нього злізти, впав. Зараз потерпілий у лікарні.
Відео інциденту опублікували в Telegram-каналі "Київ зараз".
На записі видно, що спочатку екстремал висів на крані, тримаючись за руки. Після цього з іншого боку він почав спускатися, але не втримався і впав на землю. Хлопця госпіталізували.
Екстрим – нова тенденція у світі
Після появи інтернету і соцмереж все більше молодих людей у всьому світі йдуть на небезпечні вчинки. Деякі блогери навіть ризикують життям, щоб стати популярними в соцмережах. Але не завжди це закінчується добре.
Для подібних випадків створили і премію Дарвіна, яка щорічно присуджується особам, які найбільш дурним способом померли або втратили здатність мати дітей.
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