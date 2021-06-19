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Смертельне селфі. Під Києвом підліток вирішив здивувати дівчину і ліг під потяг (фото)

19 червня 2021 11:30

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

13-річний хлопчик заради оригінального селфі опинився під електропоїздом – дитина отримала травми несумісні з життям

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

В Ірпені стався дикий випадок – заради селфі 13-річний хлопчик добровільно ліг під електричку "Київ – Буча", щоб зробити класні кадри і справити враження на подругу. На жаль, замість цього дитина загинула на місці.

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"13-річний підліток заліз на залізничний міст в Ірпені, щоб зробити фото. Помітивши електропоїзд, неповнолітній ліг між рейок. Від отриманих тілесних ушкоджень хлопець загинув на місці", – повідомляють "Сьогодні" в поліції Київської області.

Фото: Патрульна поліція Київської області

Фото: Патрульна поліція Київської області

Виявляється, на залізничному мосту хлопець був не сам.

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"Встановлено, що хлопчик прийшов на міст зі своєю подружкою, якій 14 років. Вони там робили селфі. Після цього хлопчик вирішив зробити класний кадр, коли їде поїзд, а він на його тлі. Він хотів справити враження на дівчину. На жаль, все закінчилося сумно", – розповіли сайту "Сьогодні" в поліції Київської області.

Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

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Чи знімала подруга момент, коли хлопчик ліг між рейок, зараз встановлюють правоохоронці. Призначено проведення низки експертиз.

"Зараз всі деталі встановлюють слідчі. Точно відомо, що хлопчик був на мосту не один. Слідство триває. Поліція з'ясовує всі обставини і причини, які призвели до трагедії. Ми звертаємося до молодих людей: не намагайтеся заради яскравих кадрів повторювати сцени з блокбастерів, адже наслідки можуть бути трагічними", – зазначають в поліції Київської області.

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Фото: Поліція Київської області

Фото: Поліція Київської області

Раніше ми повідомляли, що в Ірпені (Київська область) 14-річний хлопець потрапив до реанімації після невдалого селфі на залізничному мосту.

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