Хотіли продати землю під ТЦ. На Київщині шахраї намагалися виманити у бізнесмена $600 тисяч

Під Києвом СБУ спіймала аферистів / Фото: Колаж: Сьогодні

У Київській області СБУ викрила шахраїв, які за $600 тисяч обіцяли бізнесмену передати у приватну власність земельну ділянку площею 1,2 га на території однієї з ВТГ.

Про це повідомляє прес-служба СБУ у Facebook .

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"До оборудки причетні двоє зловмисників, один з яких перебуває у родинних зв’язках з посадовою особою ОТГ. Ділки пообіцяли комерсанту, який планував побудувати торгівельний центр, вирішити питання з виділенням земельної ділянки під цю забудову на території зазначеної ОТГ", – йдеться у повідомленні.

Шахраїв зловили під час передачі першої частини хабара / Фото: СБУ

За $600 тис. зловмисники обіцяли передати у приватну власність 1,2 га землі та протягнути це питання через дві сесії тергромади. А надалі пропонували комерсанту придбати ще близько 40 га, які Держлісфонд України нібито передасть на баланс ОТГ.

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Шахраїв затримали

Правоохоронці затримали двох фігурантів у порядку ст. 208 КПК відразу після передачі першої частини коштів у розмірі $300 тис. за перший етап домовленостей.

Фігурантів уже затримали / Фото: СБУ

"Черговий транш ділки мали отримати після проведення засідань ОТГ, на якій би затвердили дозвіл з розробки землевпорядницької документації та передачі ділянки у приватну власність", – додають до СБУ.

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Наразі двом фігурантам оголошено про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах чи організованою групою) Кримінального кодексу України.

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