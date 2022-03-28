Через обстріл окупантів затримуються два потяги на Київщині

Окупанти обстріляли залізницю / Фото: Колаж: Сьогодні

Внаслідок ворожих обстрілів у Київській області пошкоджено контактну мережу "Укрзалізниці". Два потяги затримуються.

Про це повідомляє пресслужба УЗ у Telegram.

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"Внаслідок обстрілу, що розпочався о 12:52, пошкоджено контактну мережу на перегоні Вишневе – Боярка у Київській області. По впливу буде затримано поїзд 16 Рахів – Харків та поїзд 14 Солотвино – Київ", – сказано в повідомленні.

Також в "Укрзалізниці" додали, що всі пасажири та поїзні бригади неушкоджені і на безпечній відстані від епіцентру подій.

Вказано, що інформація про час затримки та можливий вплив на інші рейси оновлюватиметься.

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"Укрзалізниця" повертає платний проїзд на деякі рейси

Усі нерегулярні евакуаційні рейси безкоштовні, однак з 21 березня "Укрзалізниця" повернула платний проїзд на рейси, які їдуть із заходу до центру, на схід та південь, а також до певних країн.

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