Як працюватиме Київський метрополітен у "червоній зоні" – правила

У Києві пік захворюваності COVID-19 / Фото: Колаж: Сьогодні

З сьогоднішнього дня у столиці посилюють карантин. Підземка вже офіційно заявила про необхідність вакцинації чи негативного ПЛР-тесту пасажирам для проїзду.

Про це повідомив Київський метрополітен.

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Метрополітен буде працювати у звичайному режимі, але тільки для вакцинованих, хто має негативний ПЛР-тест або сертифікат про одужання.

"Порушники карантину мають платити штрафи", – повідомили у метрополітені.

Повний список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди і ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати сертифікат COVID або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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