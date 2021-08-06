Як і де пройти тест в аеропорту "Бориспіль": скільки це коштує

Вартість буде залежати від лабораторії – в терміналах їх дев'ять

Пункт забору біоматеріалу для ПЛР-тесту працює в зоні прильоту внутрішніх рейсів / Фото: колаж "Сьогодні"

У зв'язку з зміною правил при перетині кордону, в аеропорту "Бориспіль" розповіли, як і де у них пройти тести на коронавірус. За новими правилами самоізоляція не потрібна або припиняється, якщо здати ПЦР або експрес тест і отримати негативний результат.

Про це повідомляє пресслужба "Борисполя".

Де можна пройти тест?

Здати в тест в "Борисполі" зовсім не важко – пункт забору працює в зоні прильоту внутрішніх рейсів і функціонує цілодобово.

"Пункт забору біоматеріалу знаходиться в терміналі D (зона вильоту внутрішніх рейсів) і працює для пасажирів цілодобово. Прилетіли, пройшли прикордонний контроль, отримали багаж, піднялися на 2 поверх на ескалаторі або ліфті і здали тест", – повідомляє пресслужба Міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Там зазначають, що вартість тесту залежить від лабораторії, яку ви виберете. Зараз таких лабораторій в аеропорту "Бориспіль" дев'ять. Ціна ПЛР тесту – від 610 до 700 гривень, а експрес тесту – від 480 до 550 гривень.

"Якщо ви здаєте експрес тест, то результат вийде протягом 20 хвилин. Результати ПЛР дослідження будуть готові від 6 до 12 годин, в залежності від умов, які встановлює лабораторія", – повідомляють в аеропорту.

Там закликають не купувати готових "правильних" результатів тесту. І обов'язково повідомити в поліцію, якщо надійде така пропозиція.

Нагадаємо, що для іноземців, при перетині кордону з Україною обов'язкова самоізоляція. Контролювати їх будуть за допомогою програми "Вдома". Вона призначена для контакту з особою і контролю за дотриманням зобов'язаної самоізоляції на час карантину. Контроль здійснюється за допомогою регулярних повідомлень в додатку в довільні проміжки часу протягом дня і перевірки відповідності фотографії особи людині з еталонної фотографії, зробленої під час установки мобільного додатка, і геолокації мобільного телефону в момент фотографування. У разі отримання повідомлення громадянину необхідно протягом 15 хвилин за допомогою програми зробити фото свого обличчя на тлі навколишнього середовища, тому варто тримати свій смартфон завжди поруч. Повідомлення в нічний час турбувати не будуть.

Раніше ми повідомляли, що:

в Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.

Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція. в зв'язку з зростанням пасажиропотоку "Укрзалізниця" додала ще один склад з Києва в Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Також збільшили місткість вже наявних рейсів.