В "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україну. Для кого обов'язкова самоізоляція

При перетині українського кордону іноземцям та українцям доведеться встановити додаток "Дома", але не всім

Нові правила почнуть діяти з п'ятого серпня / Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні змінили правила перетину українського кордону для іноземців. Їм потрібно пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. А також обов'язковою стане самоізоляція.

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Про це повідомляє пресслужба аеропорту "Бориспіль".

Що змінилося?

З п'ятого серпня для іноземців стане обов'язковою самоізоляція протягом 10 днів. Вона починається через 72 години після прибуття в Україну. Іноземець повинен встановити додаток "Дома" – при відмові або неможливості встановити додаток іноземцю не дозволять в'їзд на територію України.

Примітно, що самоізоляція не почнеться або припиниться в разі отримання негативного тесту на коронавірус.

Самоізоляція не потрібна іноземцям зі страховим полісом і документом, що підтверджує повну вакцинацію.

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Українцям, які повертаються в Україну теж потрібно пройти десятиденну самоізоляцію. Але, якщо у громадянина України є довідка про повну вакцинацію або документ, який підтверджує отримання однієї дози вакцини, то самоізоляція не потрібна. Починається обмеження через 72 години після перетину кордону, але припиняється в разі отримання негативного результату тестування на COVID.

Винятком стали лише українці, які повертаються додому з Росії або Індії. Для них встановлюється обов'язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення. Термін самоізоляції починається з моменту перетину кордону і не підлягає припиненню ні за яких умов.

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