Як живе столиця у "жовтій зоні" та щеплення третьою дозою: головне про COVID-ситуацію в Києві

Третя доза вакцини має посилити захист киян від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні
Вже майже тиждень у столиці діють правила "жовтої зони" карантину. Однак це не дозволяє розслаблятися – пандемія продовжує забирати життя киян.
Коли жителів Києва захистять третьою дозою вакцинації та де вимагають COVID-сертифікати – у матеріалі новин "Сьогодні".
Статистика коронавірусу у Києві
Станом на 13 грудня у Києві підтвердили 570 нових випадки коронавірусу, серед хворих – 90 дітей. З початку пандемії у столиці зафіксовано 313 705 випадків COVID-19.
За минулу добу, 12 грудня, від коронавірусу померли 19 киян, що на 6 менше, ніж попередньої доби. Загалом пандемія забрала життя уже 7881 жителя столиці. Одужати вдалося 1467 пацієнтам, всього здолали коронавірус у столиці 286 030 людей.
До лікарень столиці госпіталізували 85 хворих на коронавірус та 103 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.
Найбільше випадків захворювання виявили в:
- Дніпровському районі – 149,
- Подільському – 81,
- Оболонському районі – 68.
Київ у "жовтій зоні"
Попри це в "жовтій зоні" епіднебезпеки також діють обмеження для невакцинованих осіб. Усі громадські заклади та масові заходи у "жовтій зоні" зможуть відвідувати лише ті, у кого є принаймні одне щеплення, негативний тест, який чинний 72 години, або COVID-сертифікат про одужання
Актуальні умови проїзду в громадському транспорті
Без обмежень користуватися громадським транспортом можуть лише неповнолітні. Іншим пасажирам для поїздки в метро, маршрутці та іншому міському транспорті знадобиться один із документів:
- "жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації;
- міжнародне свідоцтво про вакцинацію або довідка 063/о;
- негативний ПЛР-тест або тест на антиген;
- документ про одужання від коронавірусу.
Крім того, в транспорті необхідно дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.
Хто може відвідувати ТРЦ
Діти та підлітки мають право перебувати у ТРЦ лише у супроводі дорослих. При цьому дорослі повинні пред'явити на вході до магазинів: або негативний ПЛР-тест на COVID-19, або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання.
Вакцинація в столиці
За минулу добу, 12 грудня, у Києві вакцинували від коронавірусу ще 1862 людей. Всього вже зробили 1 644 998 щеплень з лютого 2021 року.
Щеплення додатковою дозою
Вже невдовзі кияни зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу. Щоправда, спочатку це буде певна категорія людей.
"Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Хочу відразу наголосити, що мова про додаткову дозу, а не бустерну", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 13 грудня.
Хто отримає третю дозу вакцини
Насамперед вона передбачена для людей:
- з ослабленим імунітетом;
- з онкозахворюваннями;
- пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;
- пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.
Раніше ми писали:
- Ще дві області в Україні можуть покинути "червону зону" карантину вже найближчим часом.
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