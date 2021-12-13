Як живе столиця у "жовтій зоні" та щеплення третьою дозою: головне про COVID-ситуацію в Києві

Третя доза вакцини має посилити захист киян від коронавірусу / Фото: Колаж: Сьогодні

Вже майже тиждень у столиці діють правила "жовтої зони" карантину. Однак це не дозволяє розслаблятися – пандемія продовжує забирати життя киян.

Коли жителів Києва захистять третьою дозою вакцинації та де вимагають COVID-сертифікати – у матеріалі новин "Сьогодні".

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Статистика коронавірусу у Києві

Станом на 13 грудня у Києві підтвердили 570 нових випадки коронавірусу, серед хворих – 90 дітей. З початку пандемії у столиці зафіксовано 313 705 випадків COVID-19.

За минулу добу, 12 грудня, від коронавірусу померли 19 киян, що на 6 менше, ніж попередньої доби. Загалом пандемія забрала життя уже 7881 жителя столиці. Одужати вдалося 1467 пацієнтам, всього здолали коронавірус у столиці 286 030 людей.

До лікарень столиці госпіталізували 85 хворих на коронавірус та 103 людини з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Найбільше випадків захворювання виявили в:

Дніпровському районі – 149,

Подільському – 81,

Оболонському районі – 68.

Київ у "жовтій зоні"

Попри це в "жовтій зоні" епіднебезпеки також діють обмеження для невакцинованих осіб. Усі громадські заклади та масові заходи у "жовтій зоні" зможуть відвідувати лише ті, у кого є принаймні одне щеплення, негативний тест, який чинний 72 години, або COVID-сертифікат про одужання

Актуальні умови проїзду в громадському транспорті

Без обмежень користуватися громадським транспортом можуть лише неповнолітні. Іншим пасажирам для поїздки в метро, маршрутці та іншому міському транспорті знадобиться один із документів:

"жовтий" або "зелений" сертифікат вакцинації;

міжнародне свідоцтво про вакцинацію або довідка 063/о;

негативний ПЛР-тест або тест на антиген;

документ про одужання від коронавірусу.

Крім того, в транспорті необхідно дотримуватися маскового режиму і соціальної дистанції.

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Хто може відвідувати ТРЦ

Діти та підлітки мають право перебувати у ТРЦ лише у супроводі дорослих. При цьому дорослі повинні пред'явити на вході до магазинів: або негативний ПЛР-тест на COVID-19, або експрес-тест на визначення антигена строком дії 72 години; або "зелений" COVID-сертифікат; або документ про одужання.

Вакцинація в столиці

За минулу добу, 12 грудня, у Києві вакцинували від коронавірусу ще 1862 людей. Всього вже зробили 1 644 998 щеплень з лютого 2021 року.

Щеплення додатковою дозою

Вже невдовзі кияни зможуть отримати третю дозу вакцини від коронавірусу. Щоправда, спочатку це буде певна категорія людей.

"Сьогодні я підпишу наказ, який схвалить позицію Національної технічної групи експертів з імунопрофілактики та дозволить вводити додаткову дозу вакцини від коронавірусу. Хочу відразу наголосити, що мова про додаткову дозу, а не бустерну", – повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу 13 грудня.

Хто отримає третю дозу вакцини

Насамперед вона передбачена для людей:

з ослабленим імунітетом;

з онкозахворюваннями;

пацієнтам, які мають серйозні проблеми з імунітетом, імунодефіцитом;

пацієнтам, які отримують препарати, що пригнічують імунну відповідь.

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