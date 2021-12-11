Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔥 Перемога Ломаченка! Зломовчання: топ-серіал (огляд) Зломовчання: топ-серіал (огляд) 🚓 Хамство Гогілашвілі Маско, хто ти? Маско, хто ти?
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Смертей менше, а "Омікрон" все ближче: що відбувається з COVID-19 у Києві

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
11 грудня, 10:43
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За минулу добу у столиці зафіксовано підтверджених 1203 нових випадки коронавірусу
У столиці понад тисячу хворих на COVID-19 за добу. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці понад тисячу хворих на COVID-19 за добу. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві станом на 11 грудня зафіксовано 1203 нових випадки коронавірусу. Так, поліцейські "полюють" за порушниками правил карантину, а вже 2022 року столицю може атакувати новий штам "Омікрон".

Докладніше про COVID-ситуацію у Києві – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

Реклама

Статистика коронавірусу у Києві

Станом на 11 грудня у Києві зафіксовано підтверджених 1203 нових випадки коронавірусу. З початку пандемії у столиці зафіксовано 312 674 випадки COVID-19.

За минулу добу, 10 грудня, зафіксовано 25 смертей від коронавірусу в Києві, загалом налічується 7850 смертей.

Одужати вдалося 4788 пацієнтам, всього здолали коронавірус у столиці 281 315 осіб.

Реклама

Нові правила карантину

З 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд прийняв минулого тижня. Стосуватимуться вони насамперед невакцинованих українців.

  • Тепер відвідувати громадські установи на "жовтому" рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав щонайменше одну дозу щеплення проти COVID-19 та має відповідний документ – "жовтий" COVID-сертифікат або довідку 063/о.
  • Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти COVID-19.
  • Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використати і негативний тест, який діє 72 години, або альтернативний документ – COVID-сертифікат про одужання.

Коли новий штам "Омікрон" з'явиться у Києві

Багатьох лякає поява нового штаму коронавірусу під назвою "Омікрон". Сайт "Сьогодні" поцікавився у голови Держпродспоживслужби Києва Олега Рубана, коли новий штам може потрапити до столиці.

"Це черговий штам вірусу, який розвивається за мутацій цього збудника. Якщо враховувати місце його першого виявлення, то в Україні та в Києві він з'явиться не раніше кінця січня або на початку лютого", – прогнозує Рубан.

"Полювання" на порушників правил карантину

Сертифікат про хоча б одне щеплення, негативний тест або довідка про одужання. Без цих документів тепер ні в кіно не сходити, ні на шопінг та й у громадському транспорті не проїдешся, оскільки загрожують чималі штрафи. Чи дотримуються обмеження у столиці? Дізналися кореспонденти "Сьогодні".

Реклама

За дві години перевірок порушення таки знайшли.

"Жовті" сертифікати не діють?

Важливо, що з 6 грудня строк дії "жовтого" COVID-сертифіката буде зменшено до 30 днів. Раніше він становив 120 днів.

Це означає, що на 31-й день сертифікат про отримання першої дози вакцини проти COVID-19 буде недійсним.

Повторний спалах через новий штам

За інформацією експертів, у Києві до кінця 2021 року смертність від коронавірусу продовжить знижуватися. При цьому наступного року є ризик повторного спалаху через нового штаму "Омікрон".

Експерти стверджують, якщо враховувати місце першого виявлення штаму, то в Україні та Києві він з'явиться не раніше кінця січня чи на початку лютого.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
В тренді
Реклама
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Короновірус за тиждень

7 827

захворіло за тиждень в Києві

-9%

Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃

Обережно, полтергейсти! Що приховує будівля Головпоштамту у центрі Києва

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.1

Російський рубль (₽)

0.368

Євро (€)

30.68

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти