У Києві 18 жовтня різко зміниться погода – прогноз

Дощова погода в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці та Київській області в понеділок, 18 жовтня, пройде дощ, на вулиці стане прохолодніше.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Згідно з прогнозом синоптиків, в області сьогодні буде від 8 до 12 градусів тепла. У столиці очікується 9-11 градусів. Крім того, невеликий дощ пройде в усіх районах області.
Вітер у перший день тижня буде північно-західний, швидкість 5-10 м/с.
Аномально холодний вересень
Метеорологічна осінь прийшла в Київ лише у другій половині вересня. Незважаючи на те, що вересень – осінній місяць, метеорологічна осінь почалася в Києві лише 19 числа зі зниженням середньодобової температури повітря нижче +15 градусів.
За даними спостережень метеостанції обсерваторії, середньомісячна температура повітря вересня у Києві склала +13,6 градусів, що нижче за кліматичну норму 1991-2020 років на 1,3 градуса.
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