В Киеве 18 октября резко изменится погода – прогноз

Дождливая погода в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

В столице и Киевской области в понедельник, 18 октября, пройдет дождь, на улице станет прохладнее.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Согласно прогнозу синоптиков, в области сегодня будет от 8 до 12 градусов тепла. В столице ожидается 9-11 градусов. Кроме того, небольшой дождь пройдет во всех районах области.

Ветер в первый день недели будет северо-западный, скорость 5-10 м/с.

Какой будет погода в Киеве 18 октября. Карта Укргидрометцентра

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

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По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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