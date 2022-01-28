Київ може потрапити до помаранчевої зони: коли посилять карантин

Новий спалах COVID-19 неминучий / Фото: Колаж: Сьогодні

Ситуація з коронавірусом у Києві погіршується. Станом на 28 січня кількість хворих збільшилася ще на 2384 особи, летальних випадків 10 – це 4 чоловіки, яким було 74-84 роки та 6 жінок 70-86 років. За словами головного санітарного лікаря Києва Сергія Чумака, ситуація з кожним днем погіршується. Читайте докладніше у матеріалі "Сьогодні".

Перейдемо до помаранчевої зони?

"З кожним днем зростає кількість інфікованих киян, а також лабораторно підтверджених випадків коронавірусу. Збільшується кількість інфікованих дітей", – розповів сайту "Сьогодні" Сергій Чумак.

Головний санітарний лікар Києва каже, що поки що місто залишається в жовтій зоні карантину.

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"Ми поки що не дотягли до помаранчевої зони. Але якщо такі темпи інфікування продовжаться, то, можливо, наступного тижня Київ перейде до помаранчевої зони", – зазначає Сергій Чумак.

Як зупинити зростання інфекції?

Фахівці запевняють, що єдиним виходом для заборони поширення інфекції – це обмеження контактів.

"Ми закликаємо громадян виконувати основні рекомендації: правильно носити маски у громадських місцях, міському транспорті, магазинах та ТРЦ. Також необхідно дотримуватися безпечної дистанції, мити руки та регулярно обробляти їх антисептиком", – додає Сергій Чумак.

МОЗ вимагає ввести червону зону на Прикарпатті

Спалах вірусу не лише у столиці. Через складну ситуацію з коронавірусом влада надіслала виставу про запровадження в Івано-Франківській області червоної зони карантину.

Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – це рівень госпіталізацій та динаміка захворюваності.

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