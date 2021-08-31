Київ після дощу: місто паралізували затори (карта)

На багатьох центральних вулицях рух ускладнений. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві після сильного дощу традиційно утворилися затори. Найскладніша ситуація зараз в центрі, також не просто виїхати в лівого берега на правий.
Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps.
Лівий берег. На виїзді з Троєщини невеликі пробки на проспекті Перова. Перед Північним мостом рух "стоїть".
Від станції метро "Лівобережна" до "Гідропарку" – перед Русанівським мостом на Броварському проспекті.
"Стоїть" Дніпровська набережна. затор перед мостом Патона, Дарницьким мостом, а також Південним.
На проспекті Миколи Бажана та біля станції метро "Харківська" ускладнено рух.
Правий берег. Затор на вулиці Саперно-Слобідській та на Південному мосту на Видубичах.
На Теремках у бік Голосіївської – проїхати складно.
Від метро "Нивки" до метро "Політехнічний інститут" стоїть рух на проспекті Перемоги.
На Оболоні затор утворився на вулицях Автозаводській, Кирилівській, Семена Скляренка, Богатирській. Аварія на вулиці Богатирській.
Центр. Затор – на Набережному шосе, а також на Набережно-Хрещатицькій від Гаванського моста.
Наслідки негоди в столиці
У Києві на вулиці Ольжича дерево впало прямо посеред дороги.
Також проблеми після зливи в Межовому провулку. Там не пощастило автовласникам – дерева попадали прямо на машини.
А на вулиці Білоруській вчора дерево впало прямо на маршрутку.
А на Маршала Тимошенко в багатоповерхівці протік дах.
Яку погоду очікувати у вересні
Як розповів нам заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко, температура у вересні буде близькою до кліматичної норми, на відміну від серпня, який, нагадаємо, був на 1,5 градуса спекотніше, ніж звичайно.
"Перший осінній місяць – перехід від літа до осені, – зазначив Анатолій Прокопенко. – Світовий день поступово стає коротшим, температура повітря нижче. Теплі дні ще будуть на початку місяця, але це вже не літо. Змінюється циркуляція повітря в атмосфері, переважають повітряні маси з північного заходу і північного сходу, які несуть прохолоду. Особливо це помітно в нічний час при антициклональному характері погоди (малохмарна). Очікуємо в вересні і перші заморозки, перш за все в північних і західних областях. Вересень – посушливий місяць, тому дощів буде трохи, в межах норми".
За інформацією Укргідрометцентру, середня місячна температура у вересні передбачається 14-18 градусів тепла, на півдні до +20, у Карпатах 11-12 градусів тепла. Це на 7-10 градусів нижче, ніж в серпні.
За даними багаторічних спостережень, абсолютний мінімум температури повітря у вересні становить 8 градусів морозу, абсолютний максимум – 38 градусів тепла.
Раніше ми писали:
- останнім часом в Україні вирувала негода, вулиці міст перетворювалися в річки, а автомобілі з ним плавали як гондоли, чи не кожен день було оголошено штормове попередження. У Бердянську дві людини загинули через потужні зливи.
- а на курортну Кирилівку налетів потужний торнадо – жителів містечка здивував величезний вихор.