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Воды по колено, пожар и остановка транспорта. На Киев обрушилась мощная гроза (видео)

Юлия Безпечная Юлия Безпечная Ночной редактор Сегодня
30 августа, 22:15
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Столицу в понедельник накрыла аномальная гроза с мощным ливнем, город традиционно затопило, а из-за молнии даже случился пожар
В Киеве прошла непогода
В Киеве прошла непогода / Фото: Коллаж: Сегодня

Киев поздно вечером в понедельник, 30 августа, накрыла небывалая гроза. Причем мощные ливни прошли как на левом, тамк и правом берегах столицы. В результате затопило дороги и станции трамваев, что вызвало большие пробки и остановку транспорта, а в Подольском районе из-за молнии начался пожар.

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Об этом свидетельствуют видео очевидцев из разных районов города.

Первые сообщения о сильном ливне и грозе начали поступать с ВДНХ и левобережных районов столицы. Там небо очень быстро потемнело, начался дождь, который все усиливаться.

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Постоянно гремело и чуть ли не ежесекундно сверкали молнии, очевидцы сообщали и о граде и сильном ветре.

О сильном ливне с громом и молниями сообщали и жители Русановки и Лесного.

Затем начала поступать информация об остановке скоростных трамваев в нескольких районах Киева из-за затопления водой рельсов. В частности затопило станцию на Героев Севастополя, людям приходилось передвигаться практически по колено в воде.

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Также остановилось движение троллейбусов № 23, 28 по ул. Белорусская, 5 из-за падения дерева на контактную сеть движение трамваев № 5, 28 по ул. Милославская из-за скопления воды.

Машины также почти плыли по проезжей части, как например на затопленном проспекте Победы.

Также задерживалось движение трамваев № 1, 3 от остановки "Героев Севастополя" до остановки "Гарматная" по все той же причине скопления воды.

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А в Подольском районе из-за удара молнии произошел пожар. Вначале решили, что загорелось кафе, но позже оказалось, что горело дерево, упавшее на линию электропередач.

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