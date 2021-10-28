Київ посилює карантин. Як працюватимуть школи та дитсадки?

Школи в Києві йдуть на дистанційку. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві посилюють карантинні обмеження. Через це школи з понеділка не зможуть повернутися до повноцінного навчання.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Реклама

Канікули в школах столиці завершаться 31 жовтня.

"Школярі з понеділка за парти, на жаль не повертаються. Діти будуть вчитися тільки в дистанційному редимі. Це стосується всіх учнів з 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідемічної ситуації в нашому місті", – заявив Кличко.

Чи працюватимуть дитсадки?

Дитсадки продовжують працювати, але дотримуючись правил червоної зони – за умови вакцинації 100% персоналу закладу

Реклама

Які ще вводять обмеження?

Тільки з негативним ПЛР-тестом або сертифікатом можна буде відвідувати:

заклади харчування,

готелі,

установи і заклади захисту,

спортзали, фітнес-центри,

ЦНАПи,

управління праці та соцзахисту,

управління Пенсійного фонду,

проводити масові захисти,

відвідувати ТРЦ (діти зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які вакциновані або мають ПЛР-тест).

Раніше ми писали: