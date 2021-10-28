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Київ посилює карантин. Як працюватимуть школи та дитсадки?

Інна Собора
28 жовтня, 15:23
Діти залишаться вдома після канікул на дистанційному навчанні на невизначений термін

Школи в Києві йдуть на дистанційку. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві посилюють карантинні обмеження. Через це школи з понеділка не зможуть повернутися до повноцінного навчання.

Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.

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Канікули в школах столиці завершаться 31 жовтня.

    "Школярі з понеділка за парти, на жаль не повертаються. Діти будуть вчитися тільки в дистанційному редимі. Це стосується всіх учнів з 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідемічної ситуації в нашому місті", – заявив Кличко.

    Чи працюватимуть дитсадки?

    Дитсадки продовжують працювати, але дотримуючись правил червоної зони – за умови вакцинації 100% персоналу закладу

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    Які ще вводять обмеження?

    Тільки з негативним ПЛР-тестом або сертифікатом можна буде відвідувати:

    • заклади харчування,
    • готелі,
    • установи і заклади захисту,
    • спортзали, фітнес-центри,
    • ЦНАПи,
    • управління праці та соцзахисту,
    • управління Пенсійного фонду,
    • проводити масові захисти,
    • відвідувати ТРЦ (діти зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які вакциновані або мають ПЛР-тест).

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