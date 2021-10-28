Київ посилює карантин. Як працюватимуть школи та дитсадки?

Школи в Києві йдуть на дистанційку. / Фото: Колаж: Сьогодні
В Києві посилюють карантинні обмеження. Через це школи з понеділка не зможуть повернутися до повноцінного навчання.
Про це під час брифінгу повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Канікули в школах столиці завершаться 31 жовтня.
"Школярі з понеділка за парти, на жаль не повертаються. Діти будуть вчитися тільки в дистанційному редимі. Це стосується всіх учнів з 1 до 11 класу. В такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідемічної ситуації в нашому місті", – заявив Кличко.
Чи працюватимуть дитсадки?
Дитсадки продовжують працювати, але дотримуючись правил червоної зони – за умови вакцинації 100% персоналу закладу
Які ще вводять обмеження?
Тільки з негативним ПЛР-тестом або сертифікатом можна буде відвідувати:
- заклади харчування,
- готелі,
- установи і заклади захисту,
- спортзали, фітнес-центри,
- ЦНАПи,
- управління праці та соцзахисту,
- управління Пенсійного фонду,
- проводити масові захисти,
- відвідувати ТРЦ (діти зможуть відвідувати ТРЦ тільки з батьками, які вакциновані або мають ПЛР-тест).
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