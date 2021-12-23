Київ ввечері зупинився в заторах – де не проїхати (карта)

У Києві утруднено рух увечері 23 грудня. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві ввечері на дорогах утворилися багаточисельні затори. Фактично повністю зупинився центр міста, крім того рух ускладнений на лівому березі.

Про це свідчать дані Google Maps.

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Центр

Затори спостерігаються на Хрещатику, Володимирській, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Прорізна, Пушкінська, Велика Житомирська.

В районі Контрактової площі "стоїть" Нижній вал, вулиця Почайнинська, Спаська, Костянтинівська, Набережно-Хрещатицька.

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Правий берег

Рух ускладнений на бульварі Лесі Українки, бульварі Дружби Народів, Повітрофлотському проспекті, вулицях Саксаганського, В'ячеслава Чорновола, Вадима Гетьмана, Борщагівська, проспекті Любомира Гузара, вулицях Волинська, Ушинського.

Лівий берег

Затори утворилися на проспекті Юрія Гагаріна, Харківському шосе, вулиці Гната Хоткевича, проспекті Миколи Бажана.

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Мости

Затримки руху спостерігаються на мостах Метро, Патона та Південному.

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