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Затримка транспорту та великі затори: що відбувається на дорогах Києва (карта)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
22 грудня, 16:44
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На деяких ділянках сталися аварії
Столицю скували затори. Фото: колаж "Сьогодні"
Столицю скували затори. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 22 грудня у Києві стався масовий збій громадського транспорту. Так, на дорогах столиці утворилися великі затори.

Що відбувається на дорогах Києва – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Що з транспортом?

Затримується рух тролейбусів №6, 32, 33 на вул. Полярна через ДТП. На місце викликано поліцію.

Рух тролейбусів №6, 33 організований до вул. Сошенка. А рух тролейбусів №32 організовано до ст. м. "Мінська".

Де затори у столиці?

На вечір 22 грудня у Києві утворилися серйозні затори на вулиці Пирогова та на бульварі Тараса Шевченка.

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Також рух затруднений по вулиці Гоголівська, Велика Житомирська, Олеся Гончара, Гаврилишина, Нижньоключівська, Микільська та в районі Шулявка.

Крім того, затори скували проспект Гагаріна та вулицю Академіка Заболотного.

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У Києві знову затори. Скриншот

Чому у Києві багато заторів?

Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв одне до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. Зрештою виникають ускладнення на дорогах".

Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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