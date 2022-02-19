Киян попередили про потепління – чи чекати опадів завтра

У Києві стає тепліше / Фото: Колаж: Сьогодні

Погода у Києві в неділю, 20 лютого, буде теплою. Температура триматиметься на рівні від +1 до +7 градусів.

Про це пише gismeteo.

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Упродовж дня погода буде ясною. Температура вдень буде +5...+7 градусів, а вночі +2...+3 градуси.

На вулиці пориви вітру сягатимуть 6-13 м/с. Опадів у столиці завтра не очікується.

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Скріншот: gismeteo

Як пережити перепади температури?

Якщо ви знаєте, що погано реагуєте на зміну температури повітря та погоду, лікарі радять дотримуватися кількох правил.

Наприклад, необхідно повноцінно відпочивати та висипатися, а також провітрювати приміщення. Не варто забувати про фізичну активність, щоб зміцнити імунітет, розігнати метаболізм та нормалізувати кровообіг. Також потрібно повноцінно харчуватися та відмовитися від "важкої їжі" (м'ясні страви, міцний чай або кава, боби, горох) на користь страв з овочів та риби, а також зелені. Слід відповідально стежити за здоров'ям та регулярно вимірювати артеріальний тиск, частоту пульсу та його ритмічність, рівень глюкози у крові. Не можна відмовлятися виконувати рекомендації лікаря або самостійно додавати собі будь-які ліки і змінювати їх дозування.

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