Кияни попередили про небезпеку через погоду. Чого чекати завтра (мапа)

Погода в Києві на 30 грудня / Колаж "Сьогодні"
Завтра, 30 грудня, у Києві прогнозують ожеледь, а от опадів чекати не варто.
Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.
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У столиці завтра вдень температура повітря опуститься до 4 градусів морозу. Вночі стовпчики термометрів покажуть 8 градусів морозу.
"31 грудня та 1 січня очікується відлига та невеликі "плюси". Періодично буде мокрий сніг та дощ", – додала синоптик.
Україну накрила негода
Вчора, 28 грудня, в Україні вирувала негода. Через неї кілька населених пунктів залишилися без тепла та світла. Сьогодні, 29 грудня, у країні ще залишилися наслідки. Машини застряють у снігу, а також скасовуються рейси автобусів.
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