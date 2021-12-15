Киян здивувала скульптура біля Оперного театру. Розповідаємо, що це за "чужий"

Киян здивували дивні скульптури на Театральній площі / Фото: Колаж: Сьогодні

Скульптурну композицію "Непередбачені обставини" на площі перед Національною оперою України оцінили не всі. У Мережі досі питають, що це за дивні фігури та хто їх розмістив.

Зокрема, про це написала місцева мешканка Лариса Цокало у Facebook.

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"Що за "шедевр"? Хто знає? Це замість ялинки, чи що?" – написала вона.

У Мережі обговорюють дивні скульптури у Києві. Скриншот

Зазначимо, що інсталяція вже давно викликала цікавість у перехожих.

"Дуже оригінально. Мені сподобалися обидві скульптури синього та сріблястого кольорів. Другий чомусь нагадав страшного персонажа з фільму "Чужий", – сказала нам киянка Наталя.

Що це за скульптури?

Сайту "Сьогодні" організатори пояснили: арт-проєкт "Без обмежень" створено для того, щоб якнайбільше людей отримали можливість зустрітися із сучасним мистецтвом.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

"Виставкові майданчики цього проєкту не мають ні постійної адреси, ні будь-яких обмежень у просторі та в часі. Сьогодні це Театральна площа у Києві, а за місяць цей же артоб'єкт (або інший) можна буде побачити зовсім в іншому місті чи навіть в іншій країні", – каже ініціатор проєкту Олег Дзюбяк.

Організатори уточнили, що скульптури мають абстрактні форми і змушують глядача розмірковувати та формувати діалог людини із самим собою, зі скульптурою та з простором навколо нього.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Театральна площа для проєкту була обрана не випадково. Сучасна форма скульптур виглядає сміливо на фоні старовинної будівлі Національної опери України (у вересні йому виповнилося 120 років). Це привертає увагу як до артоб'єкту, так і до архітектурного шедевру початку ХХ ст.