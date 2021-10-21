Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚽ ЦСКА - Зоря: онлайн 🤐 Темникгейт 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 👑 Міс Україна-2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

"Чужий" біля Оперного театру. У Києві встановили незвичайний пам'ятник (фото)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
21 жовтня, 21:39
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Театральна площа для старту проекту була вибрана не випадково
Тепер є можливість стикнутися з сучасним мистецтвом «в живу»
Тепер є можливість стикнутися з сучасним мистецтвом «в живу» / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києва на Театральній площі перед Національною оперою України відбувся перформанс – відкриття незвичайної скульптурної композиції "Непередбачувані обставини", яка буде тут перебувати до 1 грудня. В рамках нового арт-проекту "Без обмежень".

Інсталяція відразу викликала цікавість у перехожих. Люди з цікавістю розглядали фігури, а біля однієї з них навіть фотографувалися.

Реклама

"Дуже оригінально. Мені сподобалися обидві скульптури синього і сріблястого кольорів. Другий чомусь нагадав страшного персонажа з фільму "Чужий". Але це тільки так здалося", – поділилася з нами киянка Наталя.

Пройшло урочисте відкриття скульптури
Пройшло урочисте відкриття скульптури / Фото: Сьогодні

Як розповіли сайту "Сьогодні" організатори, арт- проєкт "Без обмежень" створено для того, щоб якомога більше людей отримали можливість доторкнутися до сучасного мистецтва "в живу".

"Виставкові майданчики цього проекту не мають ні постійної адреси, ні будь-яких обмежень в просторі і в часі. Сьогодні це Театральна площа в Києві, а через місяць цей же арт-об'єкт (або інший) можна буде побачити зовсім в іншому місті або навіть в іншій країні", – розповідає ініціатор проекту Олег Дзюбяк.

Діалог з простором

"Скульптури мають абстрактні форми, вони своїм виглядом підштовхують глядача до роздумів над деякими питаннями і, в водночас, змушують шукати відповіді на них, таким чином формується діалог глядача з собою, зі скульптурою і з простором навколо нього", – розповідає Михайло Деяк, автор скульптурної інсталяції.

Скульптури досить незвичайні і мають абстрактні форми
Скульптури досить незвичайні і мають абстрактні форми / Фото: Сьогодні

Реклама

Знакове місце

Театральна площа для старту проекту була вибрана не випадково. Сучасна форма абстрактної скульптурної інсталяції виглядає досить зухвало на тлі старовинної будівлі Національної опери України (у вересні йому виповнилося 120 років), що безумовно привертає увагу як до арт-об'єкту, так і до архітектурного шедевру початку ХХ століття архітектора Віктора Шретера.

Читайте також:

Таке "сусідство" має стати приводом для дискусії – кожен може висловити свою думку як про саму скульптурної композиції, так і про бажану майданчику для її подальшого розташування.

Реклама

Арт-об'єкт вже радує око перехожих
Арт-об'єкт вже радує око перехожих / Фото: Сьогодні

Можна висловитися

Саме для цього на табличці біля арт-об'єкта завдано QR-код, за допомогою якого кожен зможе відповісти на питання анкети. Результати опитування будуть оприлюднені після закінчення експозиції.

До речі, на табличці є ще один QR-код з переходом на відеоролик і іншу цікаву інформацію про скульптурну інсталяцію Михайла Деяка "Непередбачені обставини".

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

21 жовтня 1991. Відбулася телефонна розмова між заступником голови Верховної Ради України Іваном Плющем та президентом Росії Борисом Єльциним

Зануритись у той день
Тепло у Києві
До початку опалювального сезону залишилося
Докладно
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.21

Російський рубль (₽)

0.3694

Євро (€)

30.48

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти