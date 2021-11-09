Кияни залишаться без води на кілька днів: список вулиць

Відключення води у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 9 та 10 листопада у кількох районах відключать водопостачання. Це пов'язано із проведенням ремонтних робіт.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

Реклама

Де не буде води?

9 листопада з 20:00 до 07:00 10 листопада не буде водопостачання:

на вулиці Преображенська № 21, 23, 23В та 25

на вулиці Барки 20/6, 22/9, 8, 17, 5, 10-20

У середу, 10 листопада, воду відключать:

на вулиці Старонаводницькій №10, 40,47, 59

на бульварі Дружби народів №33А

на вулиці Мічуріна №56, 68, 70

У Києві відключать воду. Фото: колаж "Сьогодні"

Реклама

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

Раніше ми писали: