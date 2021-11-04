Через аварію на Окружній 12 житлових масивів Києва залишаться без води – список

Це відбудеться 5 листопада з 10 ранку

У Києві відключать воду. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у п'ятницю, 5 листопада, з 10:00 12 житлових масивів залишаться без водопостачання. Це пов'язано з ліквідацією пошкодження на водоводі на вулиці Великій Окружній.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де не буде води?

Микільська Борщагівка

Південна Борщагівка

Теремки-1, Теремки-2

Феофанія

Голосіїв

Батиєва Гора

Залізничний масив

Олександрівська Слобідка

Солом’янка

Першотравневий масив

Чоколівка

Відрадний

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубутепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня в столиці стався ще один прорив– на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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