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Через аварію на Окружній 12 житлових масивів Києва залишаться без води – список

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
4 листопада, 11:57
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Це відбудеться 5 листопада з 10 ранку
У Києві відключать воду. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві відключать воду. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у п'ятницю, 5 листопада, з 10:00 12 житлових масивів залишаться без водопостачання. Це пов'язано з ліквідацією пошкодження на водоводі на вулиці Великій Окружній.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де не буде води?

  • Микільська Борщагівка
  • Південна Борщагівка
  • Теремки-1, Теремки-2
  • Феофанія
  • Голосіїв
  • Батиєва Гора
  • Залізничний масив
  • Олександрівська Слобідка
  • Солом’янка
  • Першотравневий масив
  • Чоколівка
  • Відрадний

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубутепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

Буквально наступного дня в столиці стався ще один прорив– на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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