Кияни обурені якістю доріг – прізвище Кличка написали на асфальті (фото)

Так городяни хочуть звернути увагу мера на проблему / Фото: Колаж: Сьогодні

Обурені користувачі в Мережі вимагають від мера Києва Віталія Кличка звернути увагу на реальні проблеми міста незвичайним способом. Зокрема, на якість дорожнього покриття.

Фото опублікував "Київ Оперативний" в Telegram.

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Активісти обвели яму білою фарбою і написали прізвище мера на зіпсованому асфальті. За словами містян, це не єдина яма в районі Дарницького шосе.

Ось такий шедевр з'явився на дорозі / Фото: Київ Оперативний

"Там ще три такі ями, займуся днями мистецтвом", – пишуть у коментарях.

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Також відзначають, що при виїзді на дорогу з боку Дарниці теж багато проблемних місць.

"Там все шосе можна перейменовувати. Плюс міст. У будь-якого з чиновників! Ями, відсутність освітлення, т*пий виїзд в бік Дарниці", – додають в Мережі.

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Сайт "Сьогодні" звернувся в КК "Київавтодор", щоб дізнатися хто відповідальний за цю ділянку дороги.

"Дарницький міст і Дарницьке шосе – на балансі в Укрзалізниці", – розповіли в КК "Київавтодор".

Кияни вимагали заборонити ремонтувати дороги

У Києві пропонують заборонити проводити ремонтні роботи на автомобільних дорогах міста Києва в робочі та вихідні дні в проміжок часу з 7:00 до 20:00.

"Щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних пробок в денний час. Економія часу, здоров'я і коштів на пальне – цілі цієї петиції. У сучасному світі ремонт доріг виконується такими чином, що це ніяк не заважає пересуванню громадян містом на механічних транспортних засобах", – пише автор.

Петицію №10610 подав Юрій Чімбру. Він пропонує перед ремонтом основної дороги обладнати зручний об'їзд або ж проводити роботи в нічний час доби.

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