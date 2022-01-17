Вже вдруге! Кличко знову захворів на COVID-19

Віталій Кличко заразився коронавірусом. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко захворів на коронавірус вже другий раз. Наразі міський голова самоізолювався.

Про це Кличко повідомив у своєму Telegram-каналі.

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Віталій Кличко одержав позитивний результат тесту COVID-19. До речі, мер столиці захворів на вірус вдруге.

"Оскільки вакцинований, сподіваюся на нескладний перебіг хвороби. Самоізолювався, лікуюся та працюю з дому. Будь ласка, бережіть себе! Бо вірус – агресивний і розповсюджується швидко. Будьте обережними, якщо спілкуєтеся з великою кількістю людей чи відвідуєте публічні місця. Дотримуйтеся правил!" – написав Кличко.

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