Уже второй раз! Кличко снова заболел COVID-19

Виталий Кличко заразился коронавирусом. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко заболел коронавирусом уже второй раз. Сейчас городской голова самоизолировался.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

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Подробности

Виталий Кличко получил положительный результат теста COVID-19. К слову, мэр столицы заболел вирусом во второй раз.

"Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома. Пожалуйста, берегите себя! Потому что вирус – агрессивен и распространяется быстро. Будьте осторожны, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места. Соблюдайте правила!" – написал Кличко.

Первое заражение коронавирусом Кличко

24 октября 2020 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил о том, что получил положительный результат теста на COVID-19, в связи с чем вынужден уйти на самоизоляцию. Тогда городской голова говорил, что старался беречься, однако работа мэра во время пандемии предполагает постоянный риск, в том числе общение с людьми и проверку больниц.

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Мэр Киева тогда чувствовал себя хорошо, но все же работал из дома.

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