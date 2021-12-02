Коли Київ вийде із "червоної зони": ми дізналися

Коли столиця вийде із "червоної зони" / Фото: Колаж: Сьогодні

Київ продовжує залишатися в "червоній зоні" карантину вже понад місяць. Нагадаємо, місто перейшло до "червоної зони" з 1 листопада. Сайт "Сьогодні" дізнавався, скільки ще триватимуть обмеження.

У Держпродспоживслужбі Києва кажуть, що місяць обмежень пішов столиці на користь.

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"Це дало позитивний результат. Зараз усі показники щодо захворюваності стабілізувалися і перебувають у межі норми. Ми очікуємо, коли Київ переведуть до "жовтої зони", але це рішення приймається на рівні державної комісії. Документи про переведення міста до "жовтої зони" були направлені ще минулої п'ятниці, але поки що офіційного рішення немає", – повідомив сайту "Сьогодні" голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, частково обмеження буде пом'якшеним, а деякі залишаться діяти і в "жовтій зоні". Наприклад, на підприємствах та у ТРЦ проводитимуть перевірки сертифікатів про вакцинацію. І вона має бути 100%.

Moderna розробляє вакцину проти "Омікрон"

Американська біотехнологічна компанія Moderna почала розробку вакцини проти нового штаму "Омікрон". Вже у березні 2022 року планує подати заявку на дозвіл у США.

Як розповів президент Moderna Стівен Хоге, бустери, які міститимуть у собі гени, що націлені проти мутації, мають подолати очікуване зниження ефективності препарату.

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