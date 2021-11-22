Коли Київ вийде із "червоної зони"? Прогноз Кличка

За минулий тиждень виявили 152 тисяч нових випадків захворювання на COVID-19 / Колаж "Сьогодні"

У Києві ситуація з коронавірусом набагато покращилася, порівняно з минулими тижнями. Тож незабаром столиця зможе вийти із "червоної карантинної зони".

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на телеканалі "Київ".

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Ситуація з коронавірусом у Києві

За словами Кличка, столиця найближчим часом має шанси вийти з "червоної карантинної зони" та перейти до "помаранчевої". На сьогодні заповненість лікарень трохи менша, ніж у попередні дні — 58%.

"61% зараз заповненість ліжок із киснем. На сьогодні у нас 46 осіб померли. Жахливі цифри. Трохи менше, ніж було, але розслаблятися у жодному разі не потрібно", – зазначив міський голова.

Водночас Кличко додав, що ситуація із захворюваністю на коронавірус ще залишається загрозливою. Влада сподівається, що й надалі цифри покращуватимуться, і в цьому допоможе вакцинація.

Мер столиці підкреслив, що вакцинація зараз є єдиним захистом від коронавірусної хвороби і вкотре закликав українців зробити щеплення від COVID-19.

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"У нас зараз є позитивна динаміка, і я сподіваюся, що, якщо збережеться ця динаміка, найближчим часом ми зможемо вийти з "червоної зони" і перейти в "помаранчеву", – підсумував Кличко.

Ситуація з коронавірусом в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Вакцинація в Україні

У МОЗ уточнили, що з початку кампанії вакцинації щеплено 12 805 746 українців, з них повністю імунізовані та отримали дві дози 9 763 865 людей. Загалом медики зробили 22 569 609 щеплень.

Влада підкреслює, що 88,2% госпіталізованих з COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

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