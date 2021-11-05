"Червона зона" у Києві. Коли у столиці послаблять карантин

Карантин в Україні посилюється. Фото: колаж "Сьогодні"

Київ уже майже тиждень живе у червоній зоні карантину. У місті діють жорсткі обмеження на проїзд у міському транспорті, відвідування ТРЦ та ресторанів. На думку експертів, карантинні обмеження діятимуть у місті й надалі.

Про це сайту "Сьогодні" повідомив голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан.

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"Поки що за карантинними заходами у Києві нічого не змінюється. Усі вони діятимуть у столиці та наступного тижня. Рівень госпіталізації у місті стабільно високий", – повідомив Рубан.

Правила "червоної зони"

У "червоній зоні" заборонено роботу кафе, ресторанів, ТРЦ, кінотеатрів, ринків, фітнес-центрів. Також забороняються масові заходи.

Працювати продовжують продуктові магазини, АЗС, пошта, банки, аптеки, ветклініки.

Однак обмежень можна уникнути. Для цього всі працівники та відвідувачі установи повинні були повністю вакциновані та мати сертифікат про вакцинацію. Також підійде довідка з негативним результатом ПЛР-тесту, зробленого не більше ніж 3 дні тому.

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Це правило не діє на дітей – неповнолітнім не потрібно мати сертифікат, але деякі місця без щеплених батьків їх не пустять.