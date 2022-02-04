"Кураж Базар" у Києві знищують. Що зараз відбувається на ВДНГ – репортаж (фото, відео)

На ВДНГ продовжують розбирати павільйон. / Фото: Колаж: Сьогодні

На ВДНГ продовжується демонтаж павільйону №19, де раніше проходив фестиваль "Кураж Базар". На цьому місці хочуть звести приміщення для Президентського університету.

У соціальних мережах обурюються, мовляв, чи не погарячкували з вибором місця для навчального закладу, хай навіть Президентського університету?

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Чи виживе "Кураж Базар"?

Люди не розуміють, навіщо для цього знадобилося демонтувати павільйон, адже можна було просто поряд збудувати новий. Тим більше, що у приміщенні проводився популярний у столиці "Кураж Базар".

В Експоцентрі зазначають, що у павільйоні, де проходив "Кураж Базар", справді незабаром розміститься Президентський університет. Він – частина освітнього кластера, який був вигаданий у 2016-му та затверджений у Концепції розвитку ВДНГ на 40 років у 2017 році.

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На місці "Кураж Базару" буде Президентський університет. Фото: Сьогодні

Керівництво Експоцентру запевняє, що організаторам "Кураж Базара" пропонували переїхати до більш сучасного павільйону №1, але вони відмовилися. Наразі проведення "Куражу Базару" на ВДНГ залишається під великим питанням.

Відомо, що павільйон №19 був побудований на ВДНГ у 1975 році як павільйон товарів народного споживання, тобто для нерегулярної демонстрації продукції передових промислових та господарських підприємств.

Наразі на території Експоцентру продовжуються роботи з облаштування освітнього кластера.

Павільйон №19 демонтують. Фото: Сьогодні

"На жаль, оригінальна конструкція та комунікації будівлі не передбачають можливості стаціонарного розташування у ньому навчальних аудиторій, наукових лабораторій, бібліотек та належного розміщення студентів, адже павільйон був створений для інших завдань", – зазначають у прес-службі ВДНГ.

Коли почнуть будувати Президентський університет

Цікаво, що у Експоцентрі демонтаж павільйону називають підготовкою до реконструкції будівлі.

"Для можливості подальшої експлуатації цього павільйону ВДНГ та розміщення в ньому освітнього проекту проводиться підготовка до реконструкції будівлі – зокрема, демонтаж стін та перекриттів. Саме завдяки подальшій реконструкції та сучасним конструктивним елементам, надалі павільйон №19 отримає нову функцію – тут навчатимуть фізиків , астрономів, математиків та інших професіоналів, які згодом зможуть впливати на майбутнє всієї країни. Адже й головна мета оновленого Експоцентру – бути прикладом сучасності", – кажуть у Експоцентрі.

Втім, багато експертів зазначають, що, судячи з візуалізації проекту, це дуже важко назвати реконструкцією. Новий комплекс Президентського університету в кілька разів масштабніший, ніж павільйон №19. І від нього не залишиться сліду. Понад те, не виключається, що заради будівництва університету можуть також "реконструювати" і павільйон №13. Поки що в Експоцентрі цю інформацію не коментують.

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