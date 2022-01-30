Лікують усіх однаково? Як лікарі рятують COVID-пацієнтів з різними штамами

Хоча новий штам COVID-19 "Омікрон" поширюється швидше за "Дельту", медики лікують усіх пацієнтів однаково.

Про це журналісти "Сьогодні" дізналися, завітавши до Київської міської лікарні № 1.

Директор лікарні №1 Олександр Іванько пояснив, що протокол лікування пацієнтів із різними штамами не відрізняється.

"Ми лікуємо їх відповідно до перебігу хвороби, а не залежно від штаму. Правильно це чи ні? Я не бачив різниці в перебігу захворювання пацієнтів з різними штамами у тяжких станах. Якщо пацієнт має потребу в кисні, то все одно йому потрібно дати кисень, і немає значення – "Дельта" у нього чи "Омікрон", – стверджує директор лікарні.