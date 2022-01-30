Лікують усіх однаково? Як лікарі рятують COVID-пацієнтів з різними штамами

У країні за добу зафіксували понад 12 тисяч підтверджених випадків COVID-19 / Колаж "Сьогодні"
Хоча новий штам COVID-19 "Омікрон" поширюється швидше за "Дельту", медики лікують усіх пацієнтів однаково.
Про це журналісти "Сьогодні" дізналися, завітавши до Київської міської лікарні № 1.
Директор лікарні №1 Олександр Іванько пояснив, що протокол лікування пацієнтів із різними штамами не відрізняється.
"Ми лікуємо їх відповідно до перебігу хвороби, а не залежно від штаму. Правильно це чи ні? Я не бачив різниці в перебігу захворювання пацієнтів з різними штамами у тяжких станах. Якщо пацієнт має потребу в кисні, то все одно йому потрібно дати кисень, і немає значення – "Дельта" у нього чи "Омікрон", – стверджує директор лікарні.
Новий антирекорд COVID-19
За добу 28 січня в Україні зафіксували 37 351 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби.
Також минулої доби:
- госпіталізовано – 3340 осіб;
- летальних наслідків – 149;
- одужали – 7163 особи.
За весь час пандемії в Україні
- захворіла – 4 017 961 людина;
- одужали – 3 615 257 осіб;
- летальних наслідків – 100 031.