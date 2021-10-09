Легковик на швидкості влетіла в маршрутку – з'явилося відео страшного ДТП у Києві

Момент ДТП в Києві потрапив на відео / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі опублікували відео моменту зіткнення легкового автомобіля і пасажирського автобуса в Києві на Броварському проспекті.

Сапис опублікував "Київ оперативний".

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На відео видно, як легковик на величезній швидкості рухався по тій же смузі, що і автобус. Коли авто наблизилося, водій не зменшив швидкість, а протаранив задню частину автобуса.

Унаслідок удару громадський транспорт розвернуло на дорозі – маршрутка відлетіла в стовп на узбіччі і буквально розкололася об нього.

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Фото: dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Що відомо про постраждалих?

У соцмережах пишуть, що внаслідок аварії двоє людей загинули, проте журналістам "Сьогодні" правоохоронці спростували цю інформацію – поки жертв немає. Постраждали щонайменше семеро людей.

Фото: dtp.kiev.ua

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