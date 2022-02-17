Локдаун у школах та жовта зона: все про COVID-ситуацію у Києві

У столиці напружена ситуація з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві виявили лише минулої доби 4 261 хворого на коронавірус, 27 людей померли. Столиця кілька днів тому перейшла до жовтої зони карантину, а садки та школи запрацювали у звичайному режимі.

Сайт "Сьогодні" докладніше розповість про COVID-ситуацію у Києві.

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Дані за добу

"4 261 підтверджений випадок захворювання на коронавірус за добу в столиці. 27 людей померли. Усього за період пандемії в Києві 8 826 смертей від вірусу. Підтверджених випадків захворювання сьогодні – 420 215", – про це мер Києва Віталій Кличко написав у Facebook.

Захворіли за минулу добу:

2 417 жінок віком від 18 до 99 років,

1 494 чоловіки віком від 18 до 91 року,

187 дівчаток від 1 місяця до 17 років та 163 хлопчики від 1 місяця до 17 років.

У лікарні столиці госпіталізували 111 хворих на коронавірус та 196 осіб з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 1 816 людей. Загалом коронавірус подолали 354 108 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили у Деснянському районі – 731, у Дарницькому – 583 та Оболонському районі – 573 випадки", – зазначив Віталій Кличко.

Жовта зона у столиці

Станом на ранок 15 лютого столиця перебуває у жовтій зоні карантинних обмежень. До цього два тижні Київ був помаранчевим.

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У жовтій зоні заборонено:

відвідування навчальних закладів, якщо на самоізоляції перебуває понад 50% учнів та працівників;

робота навчальних закладів, де вакциновано менш як 100% персоналу;

проведення масових заходів;

робота кінотеатрів, театрів та інших закладів культури;

робота закладів громадського харчування (крім роботи на винесення та доставки);

робота спортзалів, басейнів;

діяльність закладів з розміщення (крім готелів, санаторних та соціальних закладів);

міжобласні та міжнародні перевезення.

Обмеження не діють, якщо всі співробітники та відвідувачі матимуть сертифікат про вакцинацію хоча б однією дозою щеплення від коронавірусу.

Робота шкіл та садочків

У Києві школи та садки працюватимуть у штатному режимі.

"Вже три тижні персонал навчальних закладів проходить інструктаж з дій у разі надзвичайних ситуацій, і можу запевнити всіх: наші педагоги готові чітко та виважено діяти в будь-якій ситуації. Працівники знають послідовність дій та як поводитись у позаштатних ситуаціях, де розташовані укриття та з якого маршруту до них рухатися", – заявив заступник голови КМДА Валентин Мондрієвський.

Також він нагадав про правила роботи шкіл за умов карантинних обмежень.

"Керівництво столиці ухвалило правильне рішення про роботу навчальних закладів, а саме: не вводити загальний локдаун. Директори шкіл приймають рішення про перехід на дистанційне навчання класу чи школи, виходячи з показників свого підрозділу. Так, у Києві абсолютна більшість шкіл продовжувала працювати, і захворюваність наразі вже пішла на спад. На сьогодні на повній дистанційці знаходяться лише 19 із 425 столичних шкіл, і хворіє на COVID-19 трохи більше одного відсотка учнів", – підкреслив Валентин Мондрієвський.

Щодо садків, то із 580 закладів дошкільної освіти через COVID-19 закрито всього 6.

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