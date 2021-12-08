LOL день. У Києві водій накинувся на пішохода, але його наздогнала карма (відео)

У Києві сталося дивне ДТП. На вулиці Ревуцького водій Toyota кинувся на пішохода з кулаками, а його машина в'їхала у сміттєвоз.

Про це повідомляє Київ Оперативний Telegram.

Реклама

"Одного моменту водій влетів у велику калюжу і повністю облив перехожого. Той у відповідь вирішив стукнути по машині. Водій миттєво вискочив і поліз у бійку з пішоходом", – пишуть у Мережі.

Проте цим інцидент не скінчився. Коли водій вийшов з машини – авто покотилося далі та в'їхало у сміттєвоз.

У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів

Раніше у Києві сталася масштабна ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіштовхнулися шість автомобілів. Аварія сталась 24 листопада на вулиці Бойчука, 18.

Реклама

"Враховуйте погодні умови та "перевзувайте" свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

Раніше ми писали: