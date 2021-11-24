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У Києві на мокрій дорозі зіткнулися шість автомобілів (відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
24 листопада, 11:50
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Автомобілі в'їхали один в одного прямо на світлофорі – інформації про постраждалих немає
У столиці сталася серйозна аварія
У столиці сталася серйозна аварія / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві сталося масштабне ДТП. У Печерському районі на світлофорі зіткнулися шість автомобілів.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua в Telegram.

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Аварія сталася на світлофорі на вулиці Бойчука, 18.

"Враховуйте погодні умови та перевзувайте свої авто, на літній гумі зараз гальмівний шлях довше", – пишуть у Мережі.

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Інформації щодо постраждалих немає.

Київ після першого снігу паралізували пробки

У Києві вчора ввечері після першого снігу традиційно утворилися пробки. Найскладніша ситуація опинилася у центрі, також було не просто виїхати з правого берега на лівий.

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173 одиниці техніки обробляли дороги та тротуари протиожеледними засобами.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення правил проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, що стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд із проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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