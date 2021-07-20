Місцеві підняли шум. У центрі Києва комунальники масово вирубали дерева (фото)

В "Київзеленбуді" кажуть, що дерева могли постраждати від вчорашньої бурі, яка накрила столицю

Місце події. Фото: колаж "Сьогодні"

У Мережі розгорівся скандал – недавно в Києві, на перетині Липинського та Івана Франка комунальники зрубали багаторічні дерева.

Про це написала місцева жителька Лада Лефор в Facebook.

Автор поста стверджує, що дерева не постраждали від вчорашньої грози. Вона пише, що сім дерев спиляли.

"У мене немає адекватних слів на це. На Франка за кілька годин зрізали всі дерева біля будинку, в якому я нині живу. У тому числі каштан, який висадив батько власника моєї квартири. Загалом дерев було не менше семи", – написала вона.

В "Київзеленбуді" кореспонденту "Сьогодні" розповіли, що дерева на перетині вулиць Липинського і Франка могли постраждати від вчорашньої бурі, яка накрила столицю.

На знімку видно, що дерев немає. Фото: Лада Лефор/Facebook

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Там зазначили, що саме в Шевченківському районі сильний вітер і злива повалили найбільшу кількість дерев в столиці.

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У відомстві додали, що на перетині цих вулиць проводять роботи співробітники комунальної корпорації "Київавтодор", мовляв, з стосовно зрубаних дерев потрібно звертатися до них. Однак поки в "Київавтодорі" не змогли пояснити, навіщо вони спиляли дерева і чи пов'язано це з подальшим ремонтом вулиці.

Раніше ми писали, що на Київщині ураган прорвав дамби і поламав дерева.

Нагадаємо, що в Рівному також залило дороги, вітер валив дерева і електроопори.