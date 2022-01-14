Мінімум 14 зґвалтувань. У Києві чоловік знущався над 5-річною дівчинкою

Чоловік заманив додому доньку знайомої. / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві затримали чоловіка, який зґвалтував 5-річну дівчинку. Мало того, він ще й зняв порнографічне відео з дитиною.
Про це повідомила пресслужба поліції Києва.
Зловмисником виявився 37-річний раніше не судимий киянин. Він забрав дівчинку до себе додому і там зґвалтував. Постраждалою дитиною виявилася донька його знайомої.
Поліція обшукала житло чоловіка. Там знайшли докази злочину, а також електронні носії з відеозаписами дитячої порнографії.
Мінімум 14 зґвалтувань
Затриманому повідомили про підозру у чотирнадцяти епізодах злочинних діянь.
Розпочато чотири кримінальних провадження:
- за ч. 3 ст. 149 – торгівля людьми вчинена щодо малолітнього,
- ч. 4 ст. 152 – зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди,
- ч. 3, ч. 1 ст. 301 – ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів,
- ч. 3, ч. 1 ст. 301-1 – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження Кримінального кодексу України.
Затриманому загрожує до п’ятнадцяти років тюрьми. Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Триває досудове розслідування.
Раніше ми писали:
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