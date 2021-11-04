"Мені по барабану, що ти журналіст". У Лаврі напали на кореспондента "Сьогодні"

У лаврі напали на журналіста "Сегодня". Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 4 листопада, у Києво-Печерській Лаврі спалахнула пожежа. На місці НП журналістам не дають працювати та вибивають камеру з рук.

Подібний випадок трапився і з кореспондентом "Сьогодні" Ігорем Сєровим.

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Деталі інциденту

На місце пожежі миттєво прибув кореспондент Ігор Сєров. Під час проведення прямої трансляції з місця події на журналіста напали кілька чоловіків. Вони почали хапати його і ледве не розірвали йому куртку.

"Не рвіть мені куртку, не хапай мене. У мене є посвідчення журналіста, я маю право знімати" , – сказав кореспондент "Сьогодні".

На що чоловіки відповіли: "Тебе ж попросили. Ти один, а нас троє".

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Внаслідок цього наш журналіст викликав поліцію на місце події.

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Що відомо про пожежу?

О 13:45 на території Києво-Печерської Лаври виникла пожежа в двоповерховій будівлі корпусу № 68 на другому поверсі (де розташована майстерня з розпису ікон) з розповсюдженням на покрівлю.

На місці пожежі біля Києво-Печерської Лаври працюють рятувальники. До гасіння залучено 55 осіб та 13 одиниць техніки ДСНС.

"Наші співробітники ліквідують загоряння. Займання сталося на другому поверсі двоповерхової будівлі з розповсюдженням на дах будинку. Це приміщення – це художня майстерня на території Києво-Печерської Лаври", – повідомили сайту "Сьогодні" у ДСНС Києва.

Загорання в майстерні з розпису ікон на території Києво-Печерської Лаври ліквідовано о 14:45. Троє людей постраждали: один із постраждалих вистрибнув із вікна.

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