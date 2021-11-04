У Києві горів дитячий садок: у небезпеці були майже 100 малюків (відео)

Причину займання встановлюватимуть правоохоронні органи

У дитячому садку Києва спалахнула пожежа. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 4 листопада, у Києві у Голосіївському районі спалахнула пожежа в дитячому садку. До прибуття рятувальників на безпечну відстань було виведено 109 осіб, включаючи дітей та персонал.

Про це повідомив пресофіцер ГУ ДСНС України у Києві Олександр Макушенко.

Реклама

Подробиці НП

На місце НП прибули рятувальники. Як стало відомо, на 1-му поверсі стався спалах в електрощитовій. Пожежники одразу ж почали гасити пожежу.

О 10:54 спалах успішно ліквідовано.

До прибуття рятувальників на безпечну відстань було виведено 109 осіб, включаючи дітей та персонал. Жертв та постраждалих немає.

Реклама

На місці події було залучено 5 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 20 осіб особового складу.

Наразі причину пожежі встановлюватимуть правоохоронні органи.

Реклама

Пожежа на Закарпатті

У селі Плоский Потік Закарпатської області сталася пожежа у житловому будинку. Унаслідок цього загинули 62-річна жінка та її 4-річний онук. Відомо, що хлопчик гостював у будинку жінки.

За попередньою інформацією, причиною пожежі могло стати несправне пічне опалення. Точну причину займання встановлять після проведення експертиз. У поліції відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (з позначкою "нещасний випадок").

Раніше ми писали: