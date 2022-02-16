Можуть падати дерева та рекламні щити! На Київ насувається небезпечна погода

Киян попередили про погіршення погоди. / Фото: Колаж: Сьогодні
Погода в Києві завтра, 17 лютого, очікується зі штормовим вітром. Однак в столиці буде досить тепло – повітря прогріється до +8 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко в Telegram.
Жителям столиці слід готуватися до надзвичайних ситуацій у зв'язку з негодою.
"Вітер очікується поривчастим, з південного заходу часом штормовим. Не теревеньте довго із сусідкою під старою тополею, рекламним щитом чи під будинком із відчиненими балконами – може щось літати", – попередила синоптикиня.
Компенсує цю синоптичну вітряну незручність тепла погода – у Києві завтра аж до +8 градусів!
Дощ у столицю добереться в другій половині дня. Вітряна, волога, хоча й тепла, погода найближчими днями втримається.
"Така холерична синоптична ситуація може негативно впливати на судини, настрій та працездатність – саме час підтримати свій організм здоровим харчуванням", – порадила Діденко.
Правила поведінки під час сильного вітру:
- всі вікна будинків щільно зачинити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися якомога далі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- в разі сильного вітру сховатися в найближчому будинку або природному укритті;
- уникати знаходження поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч з ними автотранспорт.
Раніше ми писали:
- Погода на початку тижня порадує киян – свіжий прогноз
- Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу.