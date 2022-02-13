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Погода на початку тижня порадує киян – свіжий прогноз

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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13 лютого, 19:00
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Синоптики уточнили, що на початку тижня буде ідеальна для прогулянок погода – у столицю повертається сонячна погода
Коли буде "плюсова" температура/Фото: колаж: "Сьогодні"
Коли буде "плюсова" температура/Фото: колаж: "Сьогодні"

Погода у Києві на початку тижня буде переважно сонячною та по-весняному теплою. Вдень прогнозують до 6 градусів тепла, опадів не очікується.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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За прогнозом синоптиків, у понеділок, 14 лютого, небо в Києві буде ясне. Без опадів. Температура повітря вдень становитиме 4 градуси тепла, вночі опуститься до -1 градуса.

Погода в Києві 14 лютого. Скриншот

У вівторок, 15 лютого, чисте небо вдень закриють хмари, але надвечір знову проясниться. Дощу та снігу не прогнозують. Стовпчик термометра вдень підніметься до +5 градусів, а вночі опуститься до 0 градусів.

Погода в Києві 15 лютого. Скриншот

У середу, 16 лютого, у столиці стане ще тепліше – до +6 градусів вдень та +4 градуси вночі. Небо цього дня буде ясним недовго, незабаром його вкриють хмари, які протримаються до вечора. Без опадів.

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Погода в Києві 16 лютого. Скриншот

Яка буде температура в лютому?

Заступник директора Укргідрометцентру Анатолій Прокопенко розповів "Сьогодні", що у лютому середньомісячна температура повітря буде від 0 до 4 градусів морозу.

На високогір'ях Карпат – до 6 градусів морозу, це близько до норми. Тобто лютий виявиться теплішим за січень на 1-2 градуси.

На півдні Одеської області, а також у Криму та на Закарпатті – до 4 градусів тепла.

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