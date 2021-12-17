Мокро та холодно: прогноз погоди у Києві на 17 грудня (карта)

Пориви вітру протягом дня сягатимуть 10 м/с./Колаж: "Сьогодні"
У п'ятницю, 17 грудня, у Києві прогнозують вологу погоду. Порівняно з попереднім днем, температура знизиться.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Сьогодні у столиці України прогнозують сніг та дощ. Стовпчики термометрів коливатимуться від +1 до +3 градусів. Вітер – північно-західний, 5-10 м/с.
Теплий листопад
У Києві листопад цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса. Вона становила 4,8 градуса тепла.
Найтеплішим днем метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим днем назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градуса морозу.
Читайте також
- Нещодавно Україну "атакувала" бурхлива негода. Через це три області залишилися без світла.
- У Карпатах зустріли мальовничий морозний ранок. У Мережі почали ділитися "сніговими" фото.