Моніторинг і контроль. У роботу комунальних служб Києва впроваджують цифрові технології

Однією з основ міста є інфраструктура / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ціфровізіруют роботу комунальних служб. За допомогою нових кейсів буде можливість отримати оперативні дані.

Про це повідомляє заступник голови КМДА Петро Оленич в Facebook.

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"Однією з основ міста є інфраструктура. І для того щоб успішно керувати містом потрібно мати актуальні та оперативні дані про її об'єкти – школи, садочки, лікарні тощо. Саме тому Київ розвиває мережу IoT та її можливості у різних сферах. Від системи моніторингу стану якості повітря до ЖКГ", – заявив Оленич.

Перші успішні кейси використання IoT-рішень

Моніторинг мікроклімату в дитячих садах, школах, лікарнях

Контроль присутності в приміщеннях, доступу до щитових шаф, вікон, дахів, люків, підземних комунікацій

Дистанційне зняття показань з приладів обліку

Спостереження переміщення техніки і оптимізація її використання з метою підвищення ефективності

Управління та контроль вивезення сміття

За його словами, це дозволить місту вчасно відправляти спецтехніку, не допускати переповнення сміттєвих контейнерів і створювати комфортні умови для проживання в мегаполісі.

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