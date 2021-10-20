Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини Києва Комунальні послуги Києва

Моніторинг і контроль. У роботу комунальних служб Києва впроваджують цифрові технології

Ольга Кравченко
20 жовтня, 16:25
Це дозволить місту вчасно відправляти спецтехніку, не допускати переповнення сміттєвих контейнерів і створювати комфортні умови для проживання

Однією з основ міста є інфраструктура / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві ціфровізіруют роботу комунальних служб. За допомогою нових кейсів буде можливість отримати оперативні дані.

Про це повідомляє заступник голови КМДА Петро Оленич в Facebook.

Реклама

"Однією з основ міста є інфраструктура. І для того щоб успішно керувати містом потрібно мати актуальні та оперативні дані про її об'єкти – школи, садочки, лікарні тощо. Саме тому Київ розвиває мережу IoT та її можливості у різних сферах. Від системи моніторингу стану якості повітря до ЖКГ", – заявив Оленич.

Читайте також:

Перші успішні кейси використання IoT-рішень

  • Моніторинг мікроклімату в дитячих садах, школах, лікарнях
  • Контроль присутності в приміщеннях, доступу до щитових шаф, вікон, дахів, люків, підземних комунікацій
  • Дистанційне зняття показань з приладів обліку
  • Спостереження переміщення техніки і оптимізація її використання з метою підвищення ефективності
  • Управління та контроль вивезення сміття

За його словами, це дозволить місту вчасно відправляти спецтехніку, не допускати переповнення сміттєвих контейнерів і створювати комфортні умови для проживання в мегаполісі.

Реклама

Читайте також:

Реклама