Морози скасовуються: чого чекати завтра від погоди у Києві (карта)

Погода в Києві на 12 листопада / Колаж "Сьогодні"

У Києві завтра, 12 листопада, буде холодна ніч, а вдень небо затягне хмарами.

Про це повідомляє синоптик Наталія Діденко.

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Ніч очікується холодною, але без особливих морозів. Вдень до +8 градусів.

"Може збільшитися хмарність і тому відчуватимемо холод сильніше, ніж фактичний", – пише синоптик.

Істотних опадів у столиці завтра не очікується.

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Прогноз погоди у Україні. Фото Наталії Діденко

Яка погода буде у листопаді?

За розрахунками народного синоптика, погода у листопаді виявиться більш зимовою, ніж осінньою.

У перші дні листопада ще втримається відносно тепла погода – на вдень вище +10 градусів, мінлива хмарність і без опадів. Але до вихідних розпочнуться холодні дощі, які після короткої перерви зміняться на дощі зі снігом.

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Очевидно, що в таку погоду чекати тепла не доводиться, та його й не буде. Навпаки, до кінця першої декади небо проясниться, на більшість країни, крім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько нуля або трохи вищою.

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