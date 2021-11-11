Морозы отменяются: чего ждать завтра от погоды в Киеве (карта)

Погода в Киеве на 12 ноября / Коллаж "Сегодня"

В Киеве завтра,12 ноября, будет холодная ночь, а днем небо затянут облака.

Об этом сообщает синоптик Наталия Диденко.

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Ночь ожидается холодной, но без особых морозов. Днем будет до +8 градусов.

"Может увеличиться облачность и поэтому будем чувствовать холод сильнее, чем фактический", – пишет синоптик.

Существенных осадков в столице завтра не ожидается.

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Прогноз погоды в Украине. Фото Наталии Диденко

Какая погода будет в ноябре?

По расчетам народного синоптика, погода в ноябре окажется более зимней, чем осенней.

В первые дни ноября еще удержится относительно теплая погода – днем выше +10 градусов, переменная облачность и без осадков. Но к выходным начнутся холодные дожди, которые после краткого перерыва сменятся на дожди со снегом.

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Очевидно, что по такой погоде ждать тепла не приходится, да его и не будет. Наоборот, к концу первой декады небо прояснится, на большую часть страны, кроме южных областей, придут небольшие ночные морозы. Днем температура будет около ноля или чуть выше.

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