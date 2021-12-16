"Можна багато говорити про боротьбу, але 5 євро краще": лідери антивакцинаторів почали вимагати гроші

Антивакцинаторів запевняють, що руху потрібна фінансова підтримка / Фото: Колаж: Сьогодні
Організатори протестів антивакцинаторів почали просити гроші в учасників акцій. У розпорядженні "Сьогодні" опинилося листування з чату антивакцинаторів, які нещодавно влаштовували масштабні протести в Києві.
З повідомлення стає зрозуміло, що організатори мітингів наполегливо просять в учасників своїх мітингів гроші. Мотивують це тим, що руху потрібна фінансова підтримка. Цікаво, що просять перераховувати не гривні, а євро.
"Можна багато говорити про боротьбу, опір, підтримку, але 5 євро краще, ніж тисяча слів", – йдеться у одному з таких повідомлень.
Листування в одному з чатів антивакцинаторів. Фото: "Сьогодні"
Акції біля пунктів щеплення
Антивакцинатори мають намір влаштовувати пікети біля пунктів вакцинації в столиці. Про це стало відомо сайту "Сьогодні".
За словами учасниці акцій антивакцинаторів, вони розраховують відмовляти людей від вакцинації перед щепленням. Тепер зроблять упор на свого "головного ворога" – пункти вакцинації.
"У нас обговорюється таке питання, щоб впливати на тих, хто прийшов робити щеплення. Так би мовити, щоб безпосередньо впливати на тих, хто вирішив робити собі укол. Також є плани на вихідні влаштувати пікет біля посольства Австралії, щоб підтримати деяких однодумців із цієї країни", – розповіла нам учасниця протестів.
Раніше ми писали:
- У неділю, 12 грудня, у Києві відбувся марш "за права людей". Мітингувальники заявляли, що вони нібито були антивакцинаторами.
- У Полтаві антивакцинатори влаштували акцію протесту у ТРЦ "Екватор". В результаті на їхнього організатора Дениса Корнєєва склали адмінпротокол.