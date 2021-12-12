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У центрі Києва на марш вийшли антивакцинатори – усі подробиці (оновлюється)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
12 грудня, 14:29
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У Києві чергові мітинги противників вакцинації – на місці вже є поліція, яка має забезпечити порядок
У Києві організували марш. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві організували марш. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 12 грудня, у Києві розпочався марш "за права людей". Мітингувальники заявляють, що вони нібито не є антивакцинаторами.

Про це повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

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Деталі

14:26 Учасники акції зібрались підписувати "резолюцію". У зверненні до влади супротивники вакцинації заявили, що категорично проти законопроєкту №4142. Вони назвали його таким, що суперечить Конституції і законам України, "обмежує права людини, встановлює диктатуру і геноцид, сприяє смертності українців".

14:21 Одна зі спікерів заявила, нібито медики перед вакцинацією "навіть не відривають медичну картку пацієнта" та роблять щеплення всім поспіль. Однак це брехня: МОЗ неодноразово підкреслювало, що є певний список протипоказань до вакцинації і кожна людина може проконсультуватися зі своїм лікарем перед щепленням.

13:57 Учасники акції прийшли до парку імені Т. Шевчена. Люди викрикували "Свободу Стахіву", після чого охочі почали виступати зі своїми пропозиціями.

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Скріншот із відео

Усього на мітинг зібралися декілька сотень людей.

Скріншот із відео

13:03 У центрі Києва розпочався марш за "права людей". Протестувальники вимагають від влади скасувати законопроєкт 4142, яким, на їхню думку, ущемляються права невакцинованих громадян.

Присутні заявляють, що вони не антивакцинатори, а ті, хто виступає за права людей.

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На місці вже є поліція, яка має забезпечити порядок.

У Києві протестували тисячі антивакцинаторів

У Києві вранці 24 листопада антивакцинатори вийшли на акцію протесту. Початок мітингу біля ВР було заплановано на 10:00.

Учасники вимагали скасувати карантинні обмеження та збиралися передати президенту Володимиру Зеленському своє звернення, пройшовши маршем від парламенту до Офісу президента.

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