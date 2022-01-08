На Київ насувається снігопад – коли чекати негоди

У столиці погіршаться погодні умови. Фото: колаж "Сьогодні"

У неділю, 9 січня, у Києв увірветься погана погода. Так, на території столиці очікується мокрий сніг.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Погода в столиці на 9 січня

У Києві синоптики прогнозують сильний мокрий сніг.

Стовпчик термометра вночі покаже від -2 до -4 градусів, а вдень від -1 до +1.

Також у столиці очікується південно-східний вітер зі швидкістю 5-10 м/с.

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Погода в Україні 9 січня. Скриншот

У Києві скоро почнеться снігопад – частині транспорту заборонять в'їзд у місто

У Києві починаючи з ночі на 9 січня та протягом наступного дня буде снігопад. Щоб у столиці не розпочався колапс на дорогах, вранці у неділю великогабаритному транспорту заборонять в'їзд у місто.

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Укргідрометцентр попереджає, що на вулиці завтра йтиме мокрий сніг вранці та вдень. Також пишуть про налипання мокрого снігу. Усього випаде 4-10 см снігу, це перший, жовтий рівень небезпеки.