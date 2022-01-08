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У Києві скоро почнеться снігопад – частині транспорту заборонять в'їзд у місто

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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8 січня, 14:27
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У столиці введуть обмеження для транспорту через снігопад, який, за прогнозами синоптиків, незабаром розпочнеться у місті
В Київ тимчасово заборонять в'їзд вантажівок.
В Київ тимчасово заборонять в'їзд вантажівок. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві починаючи з ночі на 9 січня та протягом наступного дня буде снігопад. Щоб у столиці не розпочався колапс на дорогах, вранці у неділю великогабаритному транспорту заборонять в'їзд у місто.

Про це повідомили у КМДА.

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Яка погода чекає на киян?

Укргідрометцентр попереджає, що на вулиці завтра йтиме мокрий сніг вранці та вдень. Також пишуть про налипання мокрого снігу. Усього випаде 4-10 см снігу, це перший, жовтий рівень небезпеки.

Зміни для транспорту

Щоб столиця не потонула у заторах, а комунальники з технікою швидко прибрали сніг на дорогах, у місті запровадили обмеження для транспорту. 9 січня з 7:00 до 10:00 великогабаритному транспорту заборонять в'їзд до столиці.

Влада просить водіїв по можливості не користуватися власними авто під час снігопаду та їздити на громадському транспорті, а також не паркувати машини на узбіччях доріг. Якщо авто заважатимуть роботі спецтехніки, їх можуть евакуювати.

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Як прибиратимуть місто

Насамперед спецтехніка обробить дороги, мости та тротуари протиожеледними засобами. Після цього комунальники підтримуватимуть стан доріг – прибиратимуть сніг у міру появи покриву.

Усього "Київавтодор" має 458 одиниць основної та 128 одиниць додаткової техніки для прибирання снігу та обробки доріг.

Якою буде погода у січні?

Заступник директора Укргідрометцентру Леонід Прокопенко розповів "Сьогодні", що у січні буде вища температура, ніж у попередні роки, однак погодних катаклізмів побільшає.

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"Це снігопади, шквальне посилення вітру, ожеледиця, мокрий сніг, які призведуть до налипання снігу, у тому числі на лінії електропередач, знеструмлення населених пунктів. Можливі не лише дощі з мокрим снігом, а й просто крижані дощі, без снігу. Раніше такі явища були надзвичайно рідкісними взимку, наразі стали набагато частіше", – сказав Прокопенко.

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